Fransa o ülkenin büyükelçiliğini kapattı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle başkent Hartum’daki Fransa Büyükelçiliğinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Sudan’da bir ülke daha büyükelçiliğini kapattı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle başkent Hartum’daki Fransa Büyükelçiliğinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyuruldu. Açıklamada, Fransa Büyükelçiliğinin artık ülkeyi terk etmek isteyenler için bir toplanma noktası olarak hizmet etmeyeceği aktarıldı.

Fransa’nın dünden bu yana 12 Avrupa Birliği (AB) ülkesi de dahil olmak üzere 36 ülkeden 491 kişinin uçakla Cibuti'ye tahliye edildiğini aktaran Dışişleri Bakanlığı, başkent Hartum dışında yaşayan birkaç Fransız'a ulaşılamadığını açıkladı.

Sudan'da can kaybı 420'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını açıklamış, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da ambulanslara ve sağlık kurumlarına yapılan saldırılarda yaralandığını belirtmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.