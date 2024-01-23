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Hizbullah İsrail'i vurdu: Evlerin tamamı yıkıldı

Hizbullah İsrail'i vurdu: Evlerin tamamı yıkıldı
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Lübnan’ın güneyinden İsrail’i hedef aldığını duyuran Hizbullah Hareketi, saldırıda evlerin tamamen yıkıldığını belirtti.

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İsrail’e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan’ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Etiketler hizbullah saldırı ev
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