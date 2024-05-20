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İran Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Yerine gelen isim belli oldu

İran Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetmişti: Yerine gelen isim belli oldu
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edilirken Ali Bagheri Kani de Dışişleri Bakanlığı görevine vekaleten atandı.

İran hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ölümünün ardından, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran hükümetinin Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Etiketler İran dışişleri bakanlık
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