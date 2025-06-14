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İran'da bir nükleer tesisi daha vuruldu

İran'da bir nükleer tesisi daha vuruldu
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İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, İran'ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesise hava saldırısı yapıldığını bildirdi.

İsrail Ordusu sözcüsü, Arap medya bölümü başkanının sosyal medya hesabından Arapça yaptığı açıklamada, İran'ın İsfahan bölgesindeki bir nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Yapılan duyuruda, tesiste 'nükleer silah üretim sürecinde, uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi' gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı ve laboratuvarların imha edildiği ifade edildi. 

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DHA

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Etiketler İran nükleer tesis İsrail
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