İran'da tepki çeken görüntüler! Yakaladıkları hırsızları halka böyle teşhir ettiler

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Şeriatla yönetilen İran'da polislerin tutumu tepki çekti.
Yakaladıkları hırsızları polis aracında halka teşhir eden İran polisi hırsızlara yönelik uyguladıkları şiddetle de eleştirildi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde İranlı vatandaşların da olaya tepki gösterdiği görüldü.
Kullanıcılar bunun vahşet olduğunu belirtti.
Gunboyu Gazetesi
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