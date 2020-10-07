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  3. 07 Ekim 2020 19:09

İran'da tepki çeken görüntüler! Yakaladıkları hırsızları halka böyle teşhir ettiler

İran'da, polislerin yakaladıkları hırsızları halka teşhir edip herkesin içinde dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Şeriatla yönetilen İran'da polislerin tutumu tepki çekti. 

Yakaladıkları hırsızları polis aracında halka teşhir eden İran polisi hırsızlara yönelik uyguladıkları şiddetle de eleştirildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İranlı vatandaşların da olaya tepki gösterdiği görüldü.

Kullanıcılar bunun vahşet olduğunu belirtti.  

Gunboyu Gazetesi

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