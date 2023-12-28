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İşgalci İsrail ordusunun kayıpları artıyor

İşgalci İsrail ordusunun kayıpları artıyor
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında ölen toplam asker sayısının 167'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 3 askerin daha ölmesiyle ölen toplam asker sayısı 167’ye yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), öldürülen askerlerin kimliklerini 22 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Asaf Pinhas Tubul, 24 yaşındaki Bölük Komutanı Neriya Zisk ve 32 yaşındaki Binbaşı Dvir David Fima olarak açıkladı.

IDF tarafından açıklanan son verilere göre savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 501’e ulaştı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise İsrail’in Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110’a, yaralı sayısının 55 bin 243’e yükseldiği kaydedildi.

İHA

Etiketler israil gazze kara operasyonu ordu asker
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