İsrail askerleri Gazze'den çekilecek mi? Netanyahu açıkladı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Ateşkes konusunda çabalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu askerlerin Gazze'den çekilmeyeceğini duyurdu. Hamas lideri İsmail Haniye ise önceliklerinin İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'la olası bir ateşkes anlaşmasının koşullarıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin konuştu. Netanyahu, "İsrail, güçlerini Gazze'den çekmeyecek. İsrail Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmeyecek veya binlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmayacak." dedi.

Savaşı tüm hedeflerine ulaşmadan bitirmeyeceklerini vurgulayan Netanyahu, "Bu Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerimizin geri dönmesi ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak anlamına geliyor." diye konuştu.

Hamas'la İsrail arasında ateşkes ihtimali hafta sonu Paris'te yapılan İsrail, ABD, Mısır ve Katar'lı yetkililerin katıldığı bir toplantıda gündeme geldi.

ABD basınına göre teklif edilen 6 haftalık ateşkes, Gazze'den serbest bırakılan her bir rehine karşılığında Filistinli 3 mahkumun salıverilmesini içeriyor. Ancak anlaşmanın gerçekleşmesinin, iki tarafın Gazze'deki İsrail askerleri konusunda anlaşmaya varıp varamayacağına bağlı olduğu belirtiliyor.

Hamas lideri İsmail Haniye toplantıda kendilerine yapılan yeni ateşkes teklifi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ancak önceliğinin İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi olduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail, daha önce Hamas'a karşı başarı elde ettiğini duyurduğu kuzey Gazze'de yeni bir saldırı başlattı. Kuzeyde çatışmaların artmasının, İsrail'in Hamas'ı yok etme kampanyasının planlandığı gibi gitmediğini gösterdiği yorumları yapıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus çevresinde çatışmalar yoğunlaşırken, İsrail, kuzey Gazze'deki sivillerin güneye tahliyesini istedi. Gazze Şeridi'nin en büyük şehri, hava saldırılarıyla hedef alındı. İsrail tankları da kentin doğu bölgelerini bombaladı. Ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini de vurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail askerlerinin, Lübnan'la olan kuzey sınırı yakınında çok yakında harekete geçeceğini duyurdu. Hamas'a karşı savaşın aylar süreceğini söyledi.