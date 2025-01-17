İsrail ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karar ile ilgili açıklamasında, “İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır” dedi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engellerin, ara bulucuların çabalarıyla ortadan kalktığı bildirilmişti.

DHA