İsrail bu sefer de Lübnan'ı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın saldırısına karşılık verildiğini, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’da Hizbullah’a ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların Lübnan’dan atılan 3 roket sonucu düzenlendiğini belirtti.

IDF’ten yapılan açıklamada, “Lübnan'dan fırlatılan üç rokete karşılık olarak IDF şu anda Lübnan'daki Hizbullah terör hedeflerini vuruyor” ifadeleri kullanıldı. İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise “Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Lübnan topraklarında terör örgütü Hizbullah'a ait bir dizi askeri hedefi vurdu. Saldırı sırasında terör örgütü Hizbullah'a ait bir askeri yerleşke ve gözlem noktaları da dahil olmak üzere terör altyapısı imha edildi” denildi.