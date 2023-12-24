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İsrail saldırılarında 101 gazeteci hayatnıı kaybetti

İsrail saldırılarında 101 gazeteci hayatnıı kaybetti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi.

Etiketler israil gazze saldırı
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