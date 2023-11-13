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İsrail'den skandal karar: İsrailli olmayan herkes...

İsrail'den skandal karar: İsrailli olmayan herkes...
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Gazze'deki insanlık suçuna devam eden İsrail, tüm dünyayı şoke edecek bir karara imza attı.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

İsrail’de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

Etiketler İSRAİL ONAY TERÖR
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