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İsrail’in Beerşeba kentine roket saldırısı

İsrail’in Beerşeba kentine roket saldırısı
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İsrail’in Beerşeba kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 61’inci günde devam ederken, İsrail’in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi. En az 10 roketin fırlatıldığı Beerşeba’da siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler İsrail kent roket saldırı
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