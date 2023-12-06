İsrail’in Beerşeba kentine roket saldırısı
İsrail’in Beerşeba kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 61’inci günde devam ederken, İsrail’in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi. En az 10 roketin fırlatıldığı Beerşeba’da siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol