İtalya tatili planlayanlara kötü haber: Turist sınırlamaları genişletildi

İtalya'da 'aşırı turizmin' olumsuz etkileri karşısında Pompei Arkeoloji Parkı ve Floransa'da ziyaretçilere sınırlamalar getirildi.

İtalya’da 'aşırı turizmin' olumsuz etkilerinden yerel halkı ve hassas tarihi mekanları korumak amacıyla ardı ardına yeni tedbirler açıklandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından Pompei'de 15 Kasım Cuma gününden itibaren girişlere kısıtlama getirildi. Pompei Arkeoloji Parkı’na günlük ziyaretçi limiti 20 bin olarak belirlendi, yoğun dönemlerde ve saatlerde ise söz konusu limitin 5 bine kadar düşürülmesine karar verildi.

'YENİ TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR'

M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompei kentinin kalıntılarını geçen yıl 4 milyon kişi ziyaret etti. Günlük rekor ise ücretsiz giriş uygulamasının yapıldığı geçen ekimin ilk pazar günü 36 binden fazla ziyaretçiyle kırıldı. Park Müdürü Gabriel Zuchtriegel, bu tür kalabalıklar hem ziyaretçiler hem 'eşsiz ve hassas tarihi miras' için risk oluşturabileceği için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Floransa da aşırı turizme karşı yeni önlemler açıkladı. Belediye, hafta içinde yayımladığı 10 maddelik tedbir paketiyle 'sürdürülebilir turizm ve yaşanabilir bir şehir' hedefliyor. Bu maddeler arasında Airbnb gibi kısa süreli konaklama platformlarının kullandığı şifreli kilit sistemlerinin (keybox) tarihi merkezde kullanımının yasaklanması da var.

Ayrıca turizm hizmetlerinde kullanılan golf arabaları benzeri 'sıradışı' araçlara kısıtlama getirilmesi, turist rehberlerinin hoparlör gibi yüksek sesli aletler kullanmasının yasaklanması da öngörülüyor. Paketteki tedbirlerin bir kısmı hemen hayata geçirilirken yasak uygulamalarının yılbaşından itibaren uygulanması planlanıyor.

Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, projenin amacını 'kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir bir turizm modelinin temellerini atmak' diye açıkladı.

FLORANSA'DA ŞİFRELİ ANAHTAR SİSTEMLERİNİN ÜZERİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Belediyenin kararı, kentte yaşayanların kurduğu bazı örgütlenmelerinin protestolarının ardından geldi. “Floransa’yı Kurtaralım” isimli bir platform, önceki hafta sonunda kent merkezindeki şifreli anahtar sistemlerinin üzerine şeritler çekerek görüntüleri sosyal medyada yayımlamıştı. Floransa kenti, geçen hafta içinde G7 Turizm Bakanları’nı ağırladı. Aşırı turizmin etkilerinden şikayetçi yerel örgütler bu toplantıyı da protesto etti.

366 bin nüfuslu kentte geçen yıl 9 milyona yakın turist konakladı, günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı 10 milyonu geçti. Floransa Belediyesi, bu yılın ilk 9 ayındaki konaklamalı turist sayısının ise 7.8 milyona ulaştığını açıkladı. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Floransa tarihi kent merkezi, kitle turizminden en ağır etkilenen yerler arasında gösteriliyor. UNESCO da “Tarihi merkeze yönelik tehditlerin birçoğu kitle turizminin etkileriyle alakalı” diyor ve bu etkiler arasında nüfus azalmasını da sayıyor.

ROMA'DAKİ TREVİ ÇEŞMESİNE DE SINIRLAMA GETİRİLECEK

Floransa’nın yanı sıra son günlerde Roma, Bologna, Milano gibi başka kentlerde de özellikle kısa süreli turistik konaklama uygulamalarına karşı protesto ve eylemler yapıldı.

Roma’da geçen ay sonunda eylemciler bazı şifreli kilit sistemlerinin üzerine Robin Hood şapkası ve kitle turizmi karşıtı bildiriler astı. Başkent Roma’nın, 2025’te Katolik kutsal yılı (jübile) için milyonlarca ek ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Roma Valisi Lamberto Giannini, “Jübile için 32 milyon hacı adayının geleceği tahmin ediliyor, ben daha da fazlasının geleceğine inanıyorum çünkü şehir çok güzel ve çekici olacak" dedi. Jübile hazırlıkları kapsamında kentin en çok turist çeken noktalarından olan Aşk Çeşmesi de (Fontana di Trevi) tadilata alındı. Belediye, çeşmeye ziyaret kısıtlaması getirmeyi planlıyor.

Ancak Katolik Kilisesi tarafından ilan edilen kutsal yıl yaklaşırken kentte hazırlık çalışmalarının ağır aksak ilerlediği, turistik konaklamaya ayrılan konutların daha da yaygınlaştığı eleştirileri geliyor. Robin Hood şapkalı eylemi düzenleyenler de astıkları bildiride buna dikkat çekerek “Şehrin hızlı turizme satılmasını ve orada yaşayan insanları sokaklarda bırakmasını kınamak için kilitleri kaldırıyoruz. Bu, zenginlerin jübilesine karşı yapılacak eylemlerin yalnızca ilkidir” ifadelerini kullandı.