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İtalya'da korkunç bilanço: Son 24 saatte 179 bin 106 vaka!

İtalya'da korkunç bilanço: Son 24 saatte 179 bin 106 vaka!

İtalya’da son 24 saatte 179 bin 106 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 603 bin 856’ay ulaştı.

İtalya’da son 24 saatte 179 bin 106 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 603 bin 856’ay ulaştı.

İtalya’da korona virüs vakalarında artış sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 1 milyon 117 bin 553 korona virüs testinde 179 bin 106 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 603 bin 856’ya ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 142 bin 963’e yükseldi.

İtalya’da aktif hasta sayısı 2 milyon 695 bin 703 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 171 bin 565 olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 9 kişi artarak bin 707’ye yükseldi.
İtalya’da bugüne kadar 122 milyon 719 bin 549 doz korona virüs aşısı yapılırken, 47 milyon 17 bin 190 kişiye 2 doz, 29 milyon 2 bin 472 kişiye ise hatırlatıcı aşı dozu uygulandı.

Etiketler italya korona
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