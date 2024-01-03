Korkutan gelişme! Kuş gribi ilk kez o canlının ölümüne yol açtı

Alaska Çevre Koruma Departmanı 2021 yılında yayılmaya başlayan yeni kuş gribi salgını sebebiyle bir kutup ayısının hayatını kaybettiğini doğruladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Alaska eyaleti veterineri Dr. Bob Gerlach dünyada 2021 yılında başlayan yeni kuş gribi salgını sebebiyle ilk defa bir kutup ayısının hayatını kaybettiğini belirterek, ""Bu, herhangi bir yerde rapor edilen ilk kutup ayısı vakası" dedi.

Kutup ayısı, virüsün en son türünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinden yaklaşık iki ay sonra, Alaska'nın en kuzeyinde yaşayan topluluklardan Utqiagvik'e yakın bir yerde ölü bulundu.



Dr.Gerlach, kutup ayısının büyük olasılıkla hastalığı taşıyan ölü kuşları yemiş olabileceğini belirtti. Gerlach, daha az insanın yaşadığı uzak bölgelerde bulundukları için hastalık sebebiyle daha fazla ayının ölmüş olabileceğini söyledi.

Son 3 yılda tüm dünyada milyonlarca yabani kuşu ve aralarında siyah ve boz ayıların da olduğu binlerce memeliyi öldürdüğü düşünülen virüse ilişkin konuşan East Anglia Üniversitesi'nden Koruma Biyolojisi Emeritus Profesörü Diana Bell, son aylarda kel kartalların ve tilkilerin de kuş gribinden öldüğüne işaret ederek, "Antarktika'daydı şimdi ise Kuzey Kutup Dairesi'nin yüksek bölgelerindeki memeliler... Bu, korkunç bir şey. Yine de şaşırmadım; son birkaç yılda ölen memelilerin listesi devasa boyutlara ulaştı. Artık o kadar çok sayıda yırtıcı ve leş yiyici memeliyi öldürdü ki bu sadece bir kümes hayvanı hastalığı değil" dedi.



Antarktik bölgesindeki ilk bilinen H5N1 vakaları Ekim 2023'te Bird Island'daki kahverengi skua deniz kuşları arasında tespit edilmişti. Bundan iki ay sonra yüzlerce fok ölü bulunmuştu.

Kutup ayıları, esas olarak deniz buzunun kaybı nedeniyle, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenmekte olan türlerin kırmızı listesinde "savunmasız" olarak listeleniyor.