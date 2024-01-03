  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Korkutan gelişme! Kuş gribi ilk kez o canlının ölümüne yol açtı

Korkutan gelişme! Kuş gribi ilk kez o canlının ölümüne yol açtı

Korkutan gelişme! Kuş gribi ilk kez o canlının ölümüne yol açtı
Güncelleme:

Alaska Çevre Koruma Departmanı 2021 yılında yayılmaya başlayan yeni kuş gribi salgını sebebiyle bir kutup ayısının hayatını kaybettiğini doğruladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Alaska eyaleti veterineri Dr. Bob Gerlach dünyada 2021 yılında başlayan yeni kuş gribi salgını sebebiyle ilk defa bir kutup ayısının hayatını kaybettiğini belirterek, ""Bu, herhangi bir yerde rapor edilen ilk kutup ayısı vakası" dedi.

Kutup ayısı, virüsün en son türünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinden yaklaşık iki ay sonra, Alaska'nın en kuzeyinde yaşayan topluluklardan Utqiagvik'e yakın bir yerde ölü bulundu.


Dr.Gerlach, kutup ayısının büyük olasılıkla hastalığı taşıyan ölü kuşları yemiş olabileceğini belirtti. Gerlach, daha az insanın yaşadığı uzak bölgelerde bulundukları için hastalık sebebiyle daha fazla ayının ölmüş olabileceğini söyledi.

Son 3 yılda tüm dünyada milyonlarca yabani kuşu ve aralarında siyah ve boz ayıların da olduğu binlerce memeliyi öldürdüğü düşünülen virüse ilişkin konuşan East Anglia Üniversitesi'nden Koruma Biyolojisi Emeritus Profesörü Diana Bell, son aylarda kel kartalların ve tilkilerin de kuş gribinden öldüğüne işaret ederek, "Antarktika'daydı şimdi ise Kuzey Kutup Dairesi'nin yüksek bölgelerindeki memeliler... Bu, korkunç bir şey. Yine de şaşırmadım; son birkaç yılda ölen memelilerin listesi devasa boyutlara ulaştı. Artık o kadar çok sayıda yırtıcı ve leş yiyici memeliyi öldürdü ki bu sadece bir kümes hayvanı hastalığı değil" dedi.


Antarktik bölgesindeki ilk bilinen H5N1 vakaları Ekim 2023'te Bird Island'daki kahverengi skua deniz kuşları arasında tespit edilmişti. Bundan iki ay sonra yüzlerce fok ölü bulunmuştu.

Kutup ayıları, esas olarak deniz buzunun kaybı nedeniyle, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenmekte olan türlerin kırmızı listesinde "savunmasız" olarak listeleniyor.

 

Etiketler kuş gribi kutup ayısı kutuplar alaska bir ilk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
RTÜK'ün ceza kestiği Kızıl Goncalar'dan karşı hamle RTÜK'ün ceza kestiği Kızıl Goncalar'dan karşı hamle Prof. Dr. Naci Görür: ''Süre doldu. 7 ve üzerinde deprem beklliyoruz'' Prof. Dr. Naci Görür: ''Süre doldu. 7 ve üzerinde deprem beklliyoruz'' Muslera çiftinin kış günü yazı getirdiği yılbaşı tatili olay oldu Muslera çiftinin kış günü yazı getirdiği yılbaşı tatili olay oldu Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Dev bankadan Dolar/TL kuru için yeni tahmin Dev bankadan Dolar/TL kuru için yeni tahmin Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar İstanbul'da yatılı Kur'an kursunda korku dolu anlar Antalya'da berber fiyatları şaşkına çevirdi: Saç-sakal kesimi 1100 TL Antalya'da berber fiyatları şaşkına çevirdi: Saç-sakal kesimi 1100 TL Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu Bu kareler Türkiye'de çekildi! 5 metrelik kar tünelleri oluştu 1 Ocak'ta zorunlu olmuştu: Kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi 1 Ocak'ta zorunlu olmuştu: Kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi