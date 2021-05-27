Koronavirüs aşısı olan genç kadının başına talih kuşu kondu

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için düzenlenen piyangonun ilk kazananı belli oldu.

ABD’nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.

Kısa sürede gündeme oturan ve 'aşı piyangosu' olarak anılan organizasyonun ilk kazananı belli oldu.

Mühendis olan Abbigail Bugenske, Çarşamba gecesi Ohio'daki 'Vax-a-Million' yarışmasının ilk galibi olarak açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre Bugenske, 1 milyon doları almaya hak kazandı.

Talihlinin annesi yerel istasyona yaptığı açıklamada, Bugenske'nin çekilişler duyurulmadan aşı olduğunu ve başkalarını da bu konuda teşvik ettiğini belirtti.

Eyalet valisi Mike DeWine, 2,7 milyon kişinin aşı piyangosuna katıldığını ve Çarşamba günü yerel saatle 19.30'da kazananların açıklanacağını duyurmuştu.

DeWine, kazanan 5 katılımcıya 1'er milyon dolar verileceğini açıklamıştı. Piyangoya katılım şartları arasında ise aşı olmak ve 18 yaş üzeri olmak yer almıştı.

Öte yandan ABD, 287 milyon 790 bin bin doz ile en çok aşı yapan ikinci ülke konumunda