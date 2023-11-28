Kremlin: NATO, Rusya'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kuruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya'yı hasım olarak gördüğünü ve Moskova'ya karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak kurulduğunu belirtti.

Basın toplantısında Rusya ile NATO arasındaki gerilimin tırmanma riski bulunup bulunmadığına dair bir soru alan Kremlin Sözcüsü Peskov, İttifak'ın Rusya karşıtı planlarından vazgeçmediğini ve Ukrayna halkını bu amaç doğrultusunda kurban etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.



Peskov, "NATO, Rusya'yı hasım olarak görüyor. Her zaman tekrarladığım gibi NATO, cepheleşme aracı olarak kurulmuş bir ittifaktır. NATO'nun mimarisi, ülkemize karşı bir cepheleşme ve çevreleme aracı olarak oluşturuldu. Dolayısıyla her ne olursa olsun, hangi açıklamalar yapılırsa yapılsın, bu ittifakın temel amacı tam olarak budur. Doğal olarak İttifak durumu analiz ediyor, gerçekleri görüyor. İttifak, şu ana kadar Rusya'yı çevreleme ve Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna halkını ritüel kurbanlar olarak katletme planlarından vazgeçmedi" yanıtını verdi.



Kremlin'in durumu son derece iyi anladığını ve gelecekteki eylemlerini bu gerçekliklere göre tasarladığını vurgulayan Peskov, bu çerçevede özel askeri harekatın devam ettiğinin altını çizdi.