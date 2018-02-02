Libya açıklarında bot faciası: En az 90 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, bir botun Libya açıklarında battığı ve 90 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, 2 Libyalı ve 8 Pakistanlının bedenlerinin kıyıya vurduğu, 2 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, bir kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.



Libya, tekneyle Avrupa’ya göç etmek isteyenler için göçmenler tarafından çıkış noktası olarak kullanılan bir ülke. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre 28 Ocak’a kadar, 6 bin 624 mültecinin deniz yoluyla Avrupa’ya girdiği ifade edildi.