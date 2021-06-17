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  3. ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!

''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi

İran’da mehdi olduğunu öne sürerek at üstüne çıkarak caddeye girdi. Sözde mehdi, elindeki kılıçla İran sokaklarını birbirine katarken, polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

İran’da bir adam, “Ben mehdiyim” diyerek trafiği birbirine kattı. Kılıç kuşanıp ata binen şahıs, önce kentin işlek caddelerinden birine geldi.

Yeşil bir kıyafet giyinen adam, mehdi olduğunu iddia edip İran’ın dini lideri Hamaney için ölüm sloganları attı. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine gelen polisler “sözde mehdi”ye müdahalede bulundu. Atından inen kişiye önce biber gazı sıkıldı, ardından copla müdahale edildi.

GÜÇLÜKLE YAKALANDI

Buna rağmen görevlilere zorluk çıkaran ve mehdi olduğunu iddia eden kişi, bir polisin motosikletle arkadan vurmasıyla yakalandı. O anlara ait görüntüler İran’da gündem oldu.

 

Etiketler mehdiyim polis kılıçlı atlı iran
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