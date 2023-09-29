Mevlit Kandili için toplanan kalabalığa bombalı saldırı: Onlarca ölü var
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan kalabalığın bulunduğu alanda düzenlenen bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
İNTİHAR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.
AA
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