''Mehmet Beyler''in bedelli askerlik ücretine dev zam yolda

Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 182.608 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu tutar artacak.

2011 yılında yürürlüğe giren ve o dönem için 30 bin TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti 2014 yılında 18 bin TL olarak güncellenmişti.

2023 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş ardından 2023 yılı Temmuz ayı zammıyla 122.351,04 TL’ye yükseltilmişti.

Ancak 2024 yılına geldiğimizde güncel olarak 182 bin 608 TL olarak tahsil edilen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı gözüktü.

Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL’ye ulaşacak. Yani 6 ayda bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artacağı anlamına geliyor.

AK Parti iktidarında bedelli askerlik ilk olarak 2011 yılında çıkarıldı. O dönem ücret 30 bin olarak belirlenmişti. Daha sonra, 2014 yılında yapılan bir düzenlemeyle bedelli askerlik ücreti 18 bin lira olarak güncellenmişti.