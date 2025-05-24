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2 ilde at ve eşek eti skandalı! Bakanlık ifşa etti

2 ilde at ve eşek eti skandalı! Bakanlık ifşa etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 23 Mayıs itibariyle güncellediği listeye göre, Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Mayıs ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre Bakanlığın 23 Mayıs 2025 itibariyle güncellediği Mayıs ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar hile yapan çok sayıda ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mayıs 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 23 Mayıs itibariyle güncellediği listeye göre, Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 23 Mayıs itibariyle güncellediği listeye göre, Adana ve Gaziantep'te iki firmanın vatandaşlara ''at ve eşek eti'' yedirdiği ortaya çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 14 Mayıs itibariyle güncellediği listede sumaktan kajun çeşnisine, pide harcından lahmacun harcına, kıymalık etten dana sucuğa, piliç sucuktan zeytinyağına, kekikten karabibere, kaşar peynirinden teryağına, tulum peynirinden takviye edici gıdaya ve beyaz peynire kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mayıs itibariyle güncellediği listede baldan zeytinyağına, yemek yağından takviye gıdaya kadar pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

 

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Etiketler tarım ve orman bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
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