Mide bulandıran gelenek: Bekaret kanıyla sokak sokak dolaştılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerdeki kişilerin, genç bir kızın bekaret kanının bulaştığı çarşafı sokak sokak dolaştırdıkları görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde bir kadının, elinde gelin olan kızın bekaret kanını taşıyarak sokak sokak dolaştığı görülüyor.

Görüntülerdeki kişilerin genç kızın aile fertleri olduğu, gelenek gereği kanlı çarşafı sokakta dolaştırdığı belirtiliyor.

Söz konusu görüntülerin yurtdışında kaydedildiği belirtildi. Ancak hangi ülke olduğuna dair bilgi verilmedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, büyük tepki göstererek, "Büyük skandal, ayıp, böyle şey mi olur, korkunçsunuz" gibi yorumlarda bulundu.