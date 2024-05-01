Taksim Meydanı’na yürümek isteyen sendikalar, meslek kuruluşları ve siyasi partiler Saraçhane’de toplanmıştı. DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti

1 Mayıs’ta yasaklı Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’ye çağrı yapan ve sabahın erken saatlerinden burada toplanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Taksim’e yürüme kararından vazgeçti.

Yapılan müzakereler sonrasında sonuca ulaşamayan konfederasyonların kararına 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan TMMOB, Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de uyacaklarını bildirdi.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz “Öyle bir şiddet uygulanıyor ki kitleye yön vermek mümkün değil. Yöneticilerin bu sorumluluğu alması şaşkınlık verici. Yürümeye çalışmak, başka riskler yaratacak” açıklamasında bulundu.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Polis barikatının önündeki hukuk dışı engelleme ve müdahalelerin ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB'nin oluşturduğu tertip komitesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun bir açıklama yapması ve ardından etkinliğin sonlandırılması kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.