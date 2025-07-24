''Cumhurbaşkanı'nın biri Kürt, biri Alevi yardımcısı olsun'' diyen Bahçeli hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), "Cumhurbaşkanının biri Kürt, biri Alevi yardımcısı olsun" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanının biri Kürt, biri Alevi yardımcısı olsun" açıklamasına tepkiler sürüyor. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Bahçeli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Bahçeli'nin sözlerinin Anayasa'nın başlangıç ilkeleri ile 2, 4, 10, 14 ve 81. maddelerine, ayrıca Siyasi Partiler Kanunu'nun 78 ve 83. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

HKP, Bahçeli'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Anayasayı ihlal" suçlarını işlediğini savunarak, milletvekilliğinin düşürülmesi için yasal sürecin başlatılmasını da talep etti.

HKP'den yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında; Anayasanın Başlangıç ilkeleri ile 2, 4, 10, 14 ve 81’inci maddelerine aykırı hareket ettikleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozdukları, anayasayı ihlal ettikleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 78 ve 83’üncü maddelerine aykırı hareket ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca suç duyurumuzda anayasaya ve yasalara bağlılık yemini ederek milletvekili olan ve bu suç duyurumuza konu söylemiyle yeminine aykırı hareket eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milletvekilliği görevinin düşürülmesi için savcılıkça gerekli sürecin başlatılmasını talep ettik." ifadeleri yer aldı.