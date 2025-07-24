  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ?

Araç sahiplerini isyan ettiren trafik cezası yağmuru, AK Parti'nin hedefini bile katladı

Araç sahiplerini isyan ettiren trafik cezası yağmuru, AK Parti'nin hedefini bile katladı
Güncelleme:

Türkiye'de özellikle bayram tatili sırasında başlayan ve o günden bu yana araç sürücülerine yağmur gibi yağan trafik cezalarının iktidarın merkezi bütçedeki "ceza geliri hedefi"ne yaradığı ortaya çıktı...

TBMM’de kabul edilen 2025 bütçe yasasında vatandaşa kesilecek cezalardan elde edilmesi öngörülen toplam gelir 245 milyar 413 milyon lira olarak belirlenmişti.

Hatırlanacağı gibi AK Parti iktidarının hazırladığı 2025 yılı merkezi bütçesi Haziran ayında 330 milyar TL’lik açık ile bugüne kadarki en yüksek aylık açık rekorunu kaydetmişti.

2025 yılı yıl sonu için 1,9 trilyon TL’lik açık öngörülen bütçede 2025 yılının sadece ilk 6 ayındaki toplam açık da 980 milyar TL’ye yükselmiş ve böylece yıllık hedefin yarısına yakınına denk gelerek kayıtlara geçmişti.

Bu rekor açıkla birlikte dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Meğer araç sürücülerini isyan ettiren, araç sürücülerine yağmur gibi yağan trafik cezaları bütçe açığının daha da büyümesinin önüne geçmiş.

Çünkü 2025’in sadece ilk 6 ayında kesilen para cezalarında tüm zamanların rekoru kırıldı ve kesilen tüm cezalar 921 milyar TL’ye ulaştı. Bu 921 milyar TL’lik cezanın 69,8 milyar TL’sini ise sadece kesilen trafik cezaları oluşturdu.

Oysa AK Parti iktidarının 2025 yılı bütçesine göre yılın tamamında trafik cezalarından beklenen gelir 55 milyar TL olmuştu.

Geri kalan 851,2 milyar TL’lik cezanın 549,3 milyar TL’sini ise kesilen vergi cezaları oluşturdu.

2025 yılının sadece ilk 6 ayında kesilen tüm cezalarla birlikte AK Parti iktidarının 2025 yılının tamamını kapsayan ceza geliri yılın sadece 6 ayında bütçe beklentisinin neredeyse 4 katına ulaştı.

 

 

text-ad
Etiketler trafik cezası trafik cezaları ceza yağmuru bütçe merkezi bütçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı
Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! İki milletvekili daha CHP'ye katıldı İki milletvekili daha CHP'ye katıldı PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı