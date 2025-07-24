Araç sahiplerini isyan ettiren trafik cezası yağmuru, AK Parti'nin hedefini bile katladı

Türkiye'de özellikle bayram tatili sırasında başlayan ve o günden bu yana araç sürücülerine yağmur gibi yağan trafik cezalarının iktidarın merkezi bütçedeki "ceza geliri hedefi"ne yaradığı ortaya çıktı...

TBMM’de kabul edilen 2025 bütçe yasasında vatandaşa kesilecek cezalardan elde edilmesi öngörülen toplam gelir 245 milyar 413 milyon lira olarak belirlenmişti.

Hatırlanacağı gibi AK Parti iktidarının hazırladığı 2025 yılı merkezi bütçesi Haziran ayında 330 milyar TL’lik açık ile bugüne kadarki en yüksek aylık açık rekorunu kaydetmişti.

2025 yılı yıl sonu için 1,9 trilyon TL’lik açık öngörülen bütçede 2025 yılının sadece ilk 6 ayındaki toplam açık da 980 milyar TL’ye yükselmiş ve böylece yıllık hedefin yarısına yakınına denk gelerek kayıtlara geçmişti.

Bu rekor açıkla birlikte dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Meğer araç sürücülerini isyan ettiren, araç sürücülerine yağmur gibi yağan trafik cezaları bütçe açığının daha da büyümesinin önüne geçmiş.

Çünkü 2025’in sadece ilk 6 ayında kesilen para cezalarında tüm zamanların rekoru kırıldı ve kesilen tüm cezalar 921 milyar TL’ye ulaştı. Bu 921 milyar TL’lik cezanın 69,8 milyar TL’sini ise sadece kesilen trafik cezaları oluşturdu.

Oysa AK Parti iktidarının 2025 yılı bütçesine göre yılın tamamında trafik cezalarından beklenen gelir 55 milyar TL olmuştu.

Geri kalan 851,2 milyar TL’lik cezanın 549,3 milyar TL’sini ise kesilen vergi cezaları oluşturdu.

2025 yılının sadece ilk 6 ayında kesilen tüm cezalarla birlikte AK Parti iktidarının 2025 yılının tamamını kapsayan ceza geliri yılın sadece 6 ayında bütçe beklentisinin neredeyse 4 katına ulaştı.