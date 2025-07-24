Sıfır km araçlardaki ÖTV zamları yürürlükte!

Elektrikli araçlarıda kapsayan sıfır km araçlardaki Özel Tüketim Vergisi zamları bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otomobillerde ÖTV artık yüzde 70'ten başlarken yüzde 220’ye kadar çıkıyor; elektrikli araçlarda ise en düşük oran yüzde 25 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV düzenlemesinin enflasyona etkisinin 0,0019 puan olduğunu açıkladı.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunularak kabul edilen yeni ÖTV zamları bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre otomobiller için uygulanan yeni ÖTV sistemi, artık yüzde 70’lik başlangıç diliminden yüzde 220 seviyesine kadar uzanan kademeli bir yapı sunuyor. Bu geniş skalada, motor hacmi, donanım özellikleri ve araç sınıfına göre belirlenen yüzdelik aralıklar bulunuyor.

Elektrikli otomobillere de yansıtılan yeni ÖTV zammıyla birlikte elektrikli otomobiller için en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Bugün ( 24 Temmuz 2025 Perşembe ) itibariyle yürürlüğe giren yeni ÖTV zamları sonrasında bugün itibariyle satışa sunulacak tüm otomobiller ve elektrikli araçları kapsayacak.

Hazine ve Maliyer Bakanlığı: Enflasyona etkisi sadece 0,0019 puan

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesinin dikkate alınarak ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.



Bu adımın cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

"Bu çerçevede, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

Togg'a da ÖTV zammı geldi

Araçlarda, %90, %100 ve %170 gibi 3 yeni ÖTV dilimi de getirilirken yüzde 100 elektrikli yerli otomobil Togg'un fiyatı değişti.

En düşük yüzde 10'luk ÖTV diliminde olan elektrikli araçların ÖTV dilimi yüzde 25'e çıkarılmasının ardından son zamanlarda elektrikli araçlarda yaşanan satış artışlarında düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

İşte yeni ÖTV düzenlemesinin ayrıntıları

Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:

* Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70

* 650.000–900.000 TL arası: %75

* 900.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000 TL üzeri: %90

Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:

* Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75

* 850.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000–1.650.000 TL arası: %90

* 1.650.000 TL üzeri: %100

Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:

* Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150 Üstü: %170

Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:

* Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.

Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL’den 1.650.000 TL’ye çıkarıldı.

* 1.650.000 TL altındaki modeller: %25

* Üstündeki modeller: %55

160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:

* 1.650.000 TL altı modeller: %65

* Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.

İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü.

* 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL’ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80’den %70’e indirildi.

* Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL’ye kadar olan modellerde ise oran %80’den %75’e düşürüldü.

İşte Resmi Gazete'de yer alan ayrınlar:



