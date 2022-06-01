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NATO açıkladı: Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için Finlandiya ve İsveç'le görüşülecek

NATO açıkladı: Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için Finlandiya ve İsveç'le görüşülecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Washington'da bir araya gelmişti.

Haavisto kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

Etiketler finlandiya isveç
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