Piyasalar karıştı: Dolar yükselişte, altın geriliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyonunu açıklayacağı haftada Bu hafta piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

HABER3COM

Piyasalar gergin 1 Mayıs ve TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri öncesinde Türk Lirası karşısındaki yüksek seyrine devam ediyor.

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayı enflasyon beklentileri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,43 TL'den başlayan Dolar 32,37 TL'den,

34,73 TL'den başlayan Euro 34,77 TL'den,

40,65 TL'den başlayan Sterlin 40,64 TL'den,

20,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,64 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,37 TL'den, Euro 34,79 TL'den, Sterlin 40,70 TL'den, Japon Yeni ise 20,73 TL'den işlem görmüştü.





Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 323 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 314 Dolar'dan,

2 bin 424 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 409 TL'den,

4 bin 1 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 964 TL'den,

16 bin 440 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 305 TL'den,

27,97 TL'den başlayan Gümüş ise 27,79 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 343 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 435 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 1 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 440 TL'den, Gümüş ise 28,43 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 63 bin 248 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 560 Dolar'dan,

3 bin 165 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 33 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,51 Dolar'dan işlem görüyor.