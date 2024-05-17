Simit fiyatlarına dev zam

Edirne'de fırıncıların un ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle simide yüzde 40 zam geldi. Zamdan önce 10 liradan satılan simit 14 liraya yükseldi.

Yüksek enflasyon ve giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle neredeyse her gün her ürünün fiyat etiketi değişirken Edirne'de de fırıncılar, yüksek maliyetlere dayanamayarak simit fiyatlarında artışa gitti.

Fırıncıların un ve girdi maliyetlerinin artmasının ardından esnaf odaları zam talebini görüştü. Alınan karar ile simide yüzde 40 zam geldi.

Zamdan önce 10 liradan satılan simidin fiyatı 14 liraya yükseldi. Geçtiğimiz günlerde 7.5 liradan satılan ekmek de gelen zamla 10 liradan satılmaya başlanmıştı.