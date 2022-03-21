NATO'dan olağanüstü zirve! Erdoğan da katılacak

NATO üyesi ülkelerin liderleri Perşembe günü Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Nato Liderleri 24 Mart'ta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya geliyor.

Cumhurbaşkakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvenin ana gündemi Rusya Ukrayna savaşı. Nato liderleri Ukrayna'ya destek olmak için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar.

23-24 Mart tarihlerinde Brüksel'de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin pozisyonunu, çözüm önerilerini liderlere aktarması bekleniyor.

Ayrıca NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek adımlar da zirvede ele alınacak başlıklar arasında.

G7 ÜLKELERİ DE BİR ARAYA GELECEK

Perşembe günü ayrıca G7 üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya gelecekler. Ukrayna'ya destek adımlarıyla Rusya'ya yönelik yaptırımların masada olması bekleniyor.

AB-ABD ZİRVESİ

Brüksel'deki zirve hareketliliği bununla da sınırlı olmayacak .

Brüksel Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesine de ev sahipliği yapacak .