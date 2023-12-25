O ülkede silahlı saldırganlar köy bastı: 100'den fazla ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Nijerya'dan gelen haber dünyada şoke etkisi yarattı. Silahlı bir grup Plateau eyaletinde köylere kanlı baskın düzenldi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 100'den fazla can kaybı var.
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