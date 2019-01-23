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  4. 23 Ocak 2019 22:06

İran'dan dünyayı sarsan bomba DEAŞ iddiası !

İran Ordusu'nden bir yetkili, DEAŞ'lı teröristler hakkında bomba bir iddiada bulundu.

İran'dan dünyayı sarsan bomba DEAŞ iddiası !
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İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi  Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 bin terör örgütü DEAŞ militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

Başkent Tahran'da ordunun son 40 yılıyla ilgili düzenlenen konferansta  konuşan Pordastan, bölgedeki DEAŞ varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'ın tekrar hareket halinde olduğunu  belirten Pordastan, bölgedeki terörizmle mücadeleye ilişkin, "Bugün 7 bin DEAŞ'lı  Suudi Arabistan ve BAE tarafından Afganistan'a yerleştirildi. Söz konusu ülkeler  oyun peşinde ve emperyalist güçler de sürekli olarak onlara takviye güç  gönderiyor." iddiasında bulundu.

İran Kara Kuvvetlerinin, sınırlarda muhtemel tehlikelere karşı  aralıksız yüksek kapasiteli gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken  Pordastan, "Eğer bize karşı bir saldırıda bulunmaya yeltenirlerse yok edici  cevabı alırlar. Ayrıca hava savunma birimlerimiz sınırları sürekli kontrol  ediyor, ülkemizin çıkarlarına karşı bir hareketlilik olursa askerlerimize ateş  açma yetkisi verildi." bilgisini paylaştı.

AA

suudi arabistan , birleşik arap emirlikleri , afganistan , deaş
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