İran'dan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili zehir zemberek açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.' ifadesini kullandı.



Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürdü