Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu tarafından, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi. Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını öne sürdü.

Sudan devlet televizyonu, silahlı kuvvetlerin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi. Ancak bu açıklamadan hemen önce Cumhurbaşkanı el-Beşir görevini bıraktığını açıkladı. Devlet kaynakları ülkede geçiş konseyi kurulması için çalışma başlattı.

Bu hafta başında askerler ve Hartum'da Savunma Bakanlığı dışında toplanan binlerce hükümet karşıtı protestocuyu dağıtmaya çalışan üniformalı istihbarat ve güvenlik personeli arasında çatışma yaşandı.

Bu gösterilerde Salı günü altısı silahlı kuvvetler üyesi olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet televizyonda yer alan açıklamada "Silahlı kuvvetler kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacak. Hazır olun" denildi.

Sudan'da ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin televizyon binasına girdiği belirtiliyor.

Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını bildirdi.

Al Hadath gazetesi, kaynaklarına dayanarak Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir'in istifasını doğruluyor.

Öte yandan Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

Uluslararası Hartum havaalanında ise uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.

Al Arabiya ise Sudan ordusunun Savunma Bakanı öncülüğünde bir geçici konsey atadığını açıkladı

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Ömer El Beşir ve hükümetinin istifasıyla Cuma günü başlayan eylemler, ordu karargahının dışına da taştı.

Geçen Aralık'ta başlayan El Beşir'e karşı protestoların en büyüğü olan eylem, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Cafer Nimeiri'nin deviren darbenin 34. yıldönümünde yapıldı.

El Beşir, Şubat ayında sıkıyönetim ilan etmişti.

Eylemlerle, ordunun El Beşir'i devirmek için harekete geçmeye sağlanması amaçlanıyor gibi görünüyor. Yaklaşık 30 yıldır iktidanda bulunan El Beşir'in istifa edip, bir geçiş hükümeti kurulmasının önünü açması umuluyor.

Polis, son eylemlerde bir kişinin öldüğünü söylese de, sosyal medyada yer alan haberler en az beş kişinin öldüğünü bildiriyor.

İnsan Hakları İzleme örgütü, olayların başlamasından bu yana 51 kişinin öldüğünü söylerken, resmi makamlar bu sayının 32 olduğunu söylüyor.

HALK NEYİ PROTESTO EDİYOR?

Protestolar, hayat pahalılığının artmasıyla başlamıştı ancak şimdi Cumhurbaşkanı'nın istifası talep ediliyor.

Sudan'da hükümet Aralık ayında, yakıt ve ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurmuştu. Bu zam duyurularından bir yıl kadan önce de enflasyon sert şekilde yükselmiş ve Sudan Sterlini büyük değer kaybetmişti.

Ömer El Beşir'in iktidarında birçok kez insan haklarını ihlal suçlaması gündeme geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan liderini soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham etmiş, hakkında bir yakalama kararı çıkartılmıştı.

El Beşir, Şubat ayında protestolara boyun eğecek gibiydi ancak bunun yerine sıkıyönetim ilan etti.

Sudan Cumhurbaşaknı o dönem, eylemcilerin meşru talepleri olduğunu, ancak iktidarın sadece seçimlerle değişebileceğini söylemişti.

EYLEMCİLER KİM?

Eylemleri sağlık çalışanları ve avukatların ortak örgütü SPA organize ediyor.

Yetkililerin hedef alması sonucu, doktorlar protestolarda itici bir güç olarak ortaya çıktı.

Eylemcilerin üçte ikisinin, Sudan'daki "cinsiyetçi ve ataerkil" toplumu protesto eden kadınlar olduğu söyleniyor.

Başkent Hartum'da Ulusal Ordu Merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteriler düzenliyordu.

Ülke 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını istediği gösterilere sahne oluyor