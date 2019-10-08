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  4. 08 Ekim 2019 18:13

Türkiye’nin olası harekatına Suriye’den ilk tepki!

Türkiye’nin olası askeri harekatına karşılık Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli Kürtlere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

Türkiye’nin olası harekatına Suriye’den ilk tepki!
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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad'ın açıklaması ABD’nin asker çekme kararına karşılık Suriye’den ilk resmi tepki oldu.

Suriye hükümeti yanlısı olarak bilinen El Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye’nin olası operasyonu öncesi Suriyeli Kürtleri ‘dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine’ hükümete katılmaya davet etti.

Mikdad, ‘anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını’ vurguladı, ayrıca Şam yönetiminin Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini belirtti.

‘İŞGALE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Tüm Suriye topraklarını koruyacaklarını söyleyen Mikdad, herhangi bir işgale izin vermeyeceklerini ifade etti.

Faysal Mikdad’ın açıklaması ABD’nin asker çekme kararına karşılık Suriye’den ilk resmi tepki oldu.

Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ise ABD’nin bu kararını ‘sırtımızdan bıçaklandık’ şeklinde yorumlamıştı.

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