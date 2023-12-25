Papa'dan Noel mesajı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında dünyanın birçok yerinde süren çatışmalara karşı silahsızlanma çağrısı yaptı.

Papa, Noel mesajında Filistin’deki İsrail saldırılarına da dikkat çekerek "Askeri operasyonların sona ermesi için yalvarıyorum" dedi.

Dünya çapındaki 1.3 milyar katoliğin ruhani lideri olan Papa, Noel günü Vatikan’da yapılan geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (şehre ve dünyaya) isimli konuşmasına, İsa Peygamber'in doğduğu yer olduğuna inanılan Beytüllahim'deki durumdan söz ederek başladı.

"Dünyanın her yerindeki Hıristiyanların gözleri ve kalpleri, bugünlerde acının ve sessizliğin hüküm sürdüğü Beytüllahim'e çevrilmiş durumda" diyen Papa ‘masumların katledilmesini’ şu sözlerle eleştirdi:

"Dünyada ne çok masum katliamı var: Anne karnında, ümit arayışındaki çaresizlerin düştükleri yollarda, çocukluğu savaşla mahvolmuş nice çocukların hayatında. Onlar günümüzün küçük İsa'ları."

Kutsal metinlerde İsa’nın ‘Barış Prensi’ olarak anılmasına atıf yapan Papa, "Barış Prensi'ne ‘evet’ demek, savaşa, bütün savaşlara, savaşın mantığına ‘hayır’ demektir. Savaş, varış noktası olmayan bir yolculuk, kazananı olmayan yenilgi, mazeretsiz deliliktir" dedi.

‘SİLAHLARA HAYIR DENMELİ’

Savaşa "hayır" demek için silahlara "hayır" demek gerektiğini vurgulayan Papa şöyle devam etti:

"Silah üretimi, satışı ve ticareti artarken barıştan nasıl bahsedebiliriz? Sağır edici bir sessizlik içinde, birçoklarının bilgisi olmadan ne kadar çok silahlı katliam yapılıyor! Silah değil ekmek isteyen, geçimini sağlamakta zorlanan, barış isteyen halk, silahlanmaya ne kadar kamu parası ayrıldığını bilmiyor. Ama bilmeliler! Bunu konuşalım, yazalım ki, savaşların kukla iplerini oynatan çıkarları ve kazançları bilsinler."

Uluslararası toplumun desteğiyle, taraflar arasında samimi ve kalıcı diyalog yoluyla Filistin sorununun çözümüne doğru ilerlenmesi çağrısı yaptı.