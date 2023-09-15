Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi

ABD'de bulunan bir parkta suda yüzen çocukların arasında bir anda ortaya çıkan timsah büyük paniğe yol açarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Huntsville Eyalet Parkı'nda kaydedilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Küçük çocukların olduğu bölgeye doğru yüzen bir timsahın fark etmesi üzerine çığlık sesleri yükseldi. Küçük çocuklardan oluşan grup güvenli bir şekilde koşarak kıyıya ulaştı ve yetkililer herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

"UYUŞUK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYİN"

Texas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı, insanları timsahları beslememeleri ve yanlarında 30 metreden daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Timsahların yavaş ve uyuşuk olduğunu düşünmeyin. Son derece hızlı ve çevikler... Unutmayın ki köşeye sıkıştıklarında mutlaka kendilerini koruyacaklar" dedi.