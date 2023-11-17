Pepsi mahkemelik oldu

New York başsavcısı PepsiCo'ya yiyecek ve içecek devini çevreyi tehlikeye atmak ve ambalajlarında tek kullanımlık plastiği ortadan kaldırma hedefleri konusunda halkı yanıltmakla suçlayarak dava açtı.

İçecek ve atıştırmalık üreticisi hakkında 15 Kasım Çarşamba günü çevre ve kamu sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Savcı, şirketi Buffalo Nehri'nin plastik atıklarla kirletilmesinden birinci derecede sorumlu olmakla suçluyor.

PepsiCo'nun 2025 yılına kadar tüm ambalajlarını "geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir, biyolojik olarak parçalanabilir veya yeniden kullanılabilir" hale getirmeyi taahhüt ettiğini belirtiyor. Çokuluslu şirket ayrıca "yeni plastiği 2020'ye kıyasla 2030'a kadar %50 oranında azaltmak istediğini" söylüyor.

PepsiCo'nun "Ağırlıklı olarak tek kullanımlık plastik kaplarda satılan en az 85 marka içecek ve 25 marka atıştırmalık ürettiğine, ürettiğine ve paketlediğine" dikkat çekiliyor.

New York tabloid gazetesi, bu şikayetin "bir devletin büyük bir plastik üreticisine karşı açtığı ilk yasal işlemlerden biri" olduğunu belirtiyor. Çevre savunucuları da "Amerika Birleşik Devletleri'nde plastik atıklarla mücadelede diğer eyaletler, şehirler veya ilçeler için model teşkil edebilecek bu önemli adımı" memnuniyetle karşılıyorlar .