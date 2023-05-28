Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Rusya lideri Putin, mesajında, “Sayın Erdoğan, sevgili dostum, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi lütfen kabul edin” ifadelerine yer verdi.

Rus lider, “Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yaptı.

Rus lider ayrıca Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve gaz dağıtım merkezinin kurulması gibi ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Putin, Erdoğan’a Türkiye'nin başındaki sorumlu çalışmalarında yeni başarılar, ayrıca sağlık ve esenlik dileklerini de iletti.