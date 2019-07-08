SON DAKİKA
YİNE, YENİDEN TORBA YASA GELİYOR! TEŞVİKLER, YEDEK AKÇE, YENİ ZAM!
ALİ BABACAN AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Temmuz 2019 13:06

Putin’den kritik S400 açıklaması

. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in hafta sonunda S400'lerin teslimatı ile ilgili bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği açıklandı. İkilinin "Uygulama aşamasında olan bir anlaşma" hakkında konuştuğu belirtildi.

Putin’den kritik S400 açıklaması
A+ A-

Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Temmuz’da telefonla görüştüğünü açıklayan Kremlin, sürecin uygulama aşamasında olduğunu duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmelerinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi. 

Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

Rus savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğu soruları karşısında Erdoğan, söz konusu sistemin gönderim hazırlıklarının devam ettiğini söylemişti.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.
 
 
 

vladamir putin , s400 , s-400
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM