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Rusya hava saldırısı ile televizyon kulesini hedef aldılar

Rusya hava saldırısı ile televizyon kulesini hedef aldılar

Rus unsurları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan televizyon kulesini vurdu. Başkent ve civarında televizyon yayınlarının kesildiği iddia edildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulesi Rus ordusu tarafından hedef alındı. 385 metre yüksekliğindeki televizyon kulesi ağır hasar alırken saldırıda 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev’deki televizyon kulesini hedef aldı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panik kaçmaya başladı.

 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

 RUSYA UYARMIŞTI
Öte yandan saldırıdan saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı, provokasyon içerikli yayınların sosyal medya üzerinden yayıldığını savunarak, Kiev’deki istihbarat binasının ve teknoloji üslerinin vurularak imha edileceğini duyurmuştu.

Etiketler rus rusya ukrayna
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