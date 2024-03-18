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Rusya Ukrayna komuta merkezini imha etti

Rusya Ukrayna komuta merkezini imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip M-62 füzeleri kullanarak Ukrayna ordusunun komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 uçakları, askeri operasyonun sürdüğü Güney Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini imha etmiş, bu noktada konuşlanan birlikleri etkisiz hale getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Saldırının, güdümsüz olarak bilinen füzeleri güdümlü ve yüksek isabetli hale getiren planlama ve seyir halinde yön değiştirebilme kabiliyeti sağlayan modüle sahip olan FAB-500 M-62 füzeleriyle gerçekleştirildiği aktarılırken, Su-34 uçaklarının her biri 300 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcı içeren bu bombalardan dört tane taşımakta olduğu da eklendi.

Modernize edilen füzelerin, saldırıların temas hattından güvenli bir mesafeden gerçekleştirilmesini sağladığını vurgulayan bakanlık, istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34 mürettebatının güvenli bir şekilde havaalanına döndüğünü de kaydetti.

Etiketler urkayna Rusya komuta merkezi savaş uçakları
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