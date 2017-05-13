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  4. 13 Mayıs 2017 07:44

Rusya ABD'yi temsilcilik konusunda uyardı

Rusya, ABD'de kapatılan Rus diplomatik temsilcilik binalarının geri verilmemesi konusunda çok sert uyarılarda bulundu.

Rusya ABD'yi temsilcilik konusunda uyardı
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Rusya, ABD'de istihbarat çalışmaları yürütüldüğü gerekçesiyle kapatılan Rus diplomatik temsilcilik binalarının geri verilmemesi halinde gereken tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD'nin istihbarat çalışmaları yürütüldüğü gerekçesiyle kapattığı temsilcilik binalarının geri verilmemesi halinde ABD'yi uyararak, gereken tedbirlerin alınacağını bildirdi.

 
Uşakov, "ABD yönetiminin kabul edilemez eylemlerinin ardından hem Putin hem de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomasinin en önemli ilkesi olan 'karşılıklılık' olduğunu hatırlatarak, gerekli tedbirler gelebileceğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ayrıca ABD'li yetkililerden somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.

İHA

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