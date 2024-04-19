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Rusya'da bombardıman uçağı düştü

Rusya'da bombardıman uçağı düştü
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Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı Cuma sabahı Rusya'nın güney Stavropol bölgesine düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman uçağındaki dört pilotunun uçaktan atladığını, üç pilotun kurtarıldığını, dördüncü pilotun aranmasının ise devam ettiğini açıkladı.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

 

Etiketler Tu-22M3 Rusya bakanlık bombardıman uçağı
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