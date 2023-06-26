Rusya'da Wagner krizi sonrası yeni gelişme

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in isyanının ardından devreye sokulan güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Gözlerin çevrildiği Rusya'da hayat normale dönerken Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, başkent Moskova'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri ve seyahat kısıtlamalarının yerel saatle 9'da kaldırıldığını duyurdu.

"DURUM İSTİKRARLI"

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.

İSYAN SONRASI PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Rus lider Putin, Ukrayna'da harekatının kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı. Putin ayrıca "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

ANLAŞMAYLA BİRLİKTE ASKERLER CEPHEYE GERİ DÖNDÜ

Önceki akşam Wagner lideri Prigojin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmesiyle gerilim son buldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davası kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verildi.