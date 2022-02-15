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Şehir içi ''gürültü radarları'' devrede

Şehir içi ''gürültü radarları'' devrede

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün yapılan açıklamada, trafikte hız radarı gibi işleyecek ‘gürültü radarının’ kurulduğu duyurdu.

Paris’in ekoloji ve enerjiden sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Dan Lert, trafikte bir hız radarı gibi işleyecek olan gürültü radarının devreye alındığını ve araçların gürültü emisyonlarının ölçeceğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Dan Lert, bir aracın belirlenen ses eşiğini aştığında gürültü radarının aracın plakasının fotoğrafını çekeceğini ve araca ceza kesileceğini belirtti.

Fransa’da uzun bir süredir test edilen gürültü radarının ‘Medusa’ adı verilen sensörlerin, desibel ölçümü yaparak araçların ürettiği akustik izlerin görselleştirdiği ifade edildi. 

Gelecek birkaç ay boyunca radarın, yüksek sesli motosikletlerin veya arabaların plakalarını doğru bir şekilde tanımlayıp tanımlayamayacağını test edilecek. 

Cezaların ise 2023 başlarında kesilmeye başlanması bekleniyor.

EN GÜRÜLTÜLÜ ŞEHİRLERDEN 

Money.co.uk tarafından Avrupa Çevre Ajansı verilerine dayanan 2021 araştırmasına göre, Paris 55 desibel veya daha yüksek trafik gürültüsüne maruz kalan Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğu belirtildi. Kıyaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasında yapıldı.

Etiketler fransa paris gürültü radar gürültü radarı
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