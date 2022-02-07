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''Şeytanın çocuğunu istemediğim için kürtaj yaptırdım''

''Şeytanın çocuğunu istemediğim için kürtaj yaptırdım''

Sunday Mirror'a bir röportaj veren eski Playboy güzeli Karissa Shannon, yıllar önce Hugh Hefner'in bebeğini aldırdığını itiraf etti.

Eski Playboy mankeni Karissa Shannon kendi çocuğuna uzaylı benzetmesi yaptı. 'Vücudumdan tiksindim ve midemin içinde bir uzaylı varmış gibi hissettim. İçimde şeytan var gibiydi. 83 yaşında bir adamın çocuğunu taşıdığımı kimsenin bilmesini istemedim.' dedi.

Playboy malikanesinde geçirdiği zamanlar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ve depresyona girdiğini ifade eden Karissa, o evde insanların zorla grup sekse zorlandığını söyledi.

1926'da dünyaya gelen Hugh Hefner, üç kez evlendi ve boşandı. Dört çocuğu olan Hefner hakkında korkunç boyuta varacak iddialar vardı. Hugh Hefner, 2017 yılında ABD'de hayatını kaybetti.

Etiketler kürtaj çocuk
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