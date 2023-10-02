Sosyal medyanın deprem kahini bu sefer de saat verdi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir edip 55 binden fazla canı yitirmemize yol açan asrın felaketinden 3 gün önce sosyal medyadan bölgede 7,5 büyüklüğünde deprem olacağına dair yaptığı paylaşım nedeniyle ünlenen ve adı "deprem kahinine" çıkan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in

Hollanda’da kurucusu olduğu “SSGEOS” isimli araştırma grubu ile çalışmalarını sürdüren Hoogerbeets, Pakistan’da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

SSGEOS tarafından yapılan açıklamada Pakistan’da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağı öne sürüldü. Şubat ayında tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketini önceden “bilen” Hoogerbeets’in açıklamaları Pakistan’da panik ve korku yarattı.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerini önceden tahmin eden Hoogerbeets’in tamamen şans eseri bu bulguya eriştiği belirtilmiş ve gerçek bir bilim insanı olmadığı öne sürülmüştü.

Deniz seviyesindeki atmosferde elektrik akışını inceleyen SSGEOS, olası bir depremin meydana gelebileceğini belirtti. Kurum, Pakistan’daki fay hattı üzerinde elektrik yoğunluğunun çok yüksek olduğunu öne sürdü. Pakistan medyası, özellikle bölgede yaşayanlar arasında bir panik yaşandığını da aktardı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha önce Pakistan Meteoroloji Dairesi, deprem tahminlerinin bilimsel bir tabanı olmadığını açıklamış ve benzer iddiaları yalanlamıştı. Hindistan plakası ile Avrasya plakasının yer aldığı Pakistan, deprem riski yüksek olan ülkeler arasında gösteriliyor.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hoogerbeets, depremden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets'in takipçi sayısı hızla artmış ve “deprem kahini” lakabı verilmişti.



























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