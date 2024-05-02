FED sonrası, enflasyon öncesi, Dolar, Euro ve altın...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Nisan ayı enflasyonu öncesinde dün akşam FED'ten gelen faiz kararı sonrası piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı Nisan ayı enflasyon rakamlarına kilitlenen piyasalar dün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz kararı sonrasında yüksek seyirde.

FED dün akşam yaptığı açıklamada politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu duyurmuştu.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

FED'ten gelen bu faiz kararı ve yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi öncesinde piyasaların Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri sürüyor.

Nisan ayı enflasyon beklentileri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,37 TL'den başlayan Dolar 32,37 TL'den,

34,78 TL'den başlayan Euro 34,75 TL'den,

40,62 TL'den başlayan Sterlin 40,62 TL'den,

20,86 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,89 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 314 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 314 Dolar'dan,

2 bin 407 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 412 TL'den,

3 bin 976 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 976 TL'den,

16 bin 340 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 340 TL'den,

27,58 TL'den başlayan Gümüş ise 27,73 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 237 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 606 Dolar'dan,

2 bin 902 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 914 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,84 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,82 Dolar'dan işlem görüyor.